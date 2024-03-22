Громада Києва надала бригаді "Рубіж" допомогу на 485 млн гривень, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з бійцями бригади "Рубіж" НГУ. Столична громада з початку широкомасштабної війни надала допомоги бригаді вже на 485 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва.

"Напередодні Дня національної гвардії України зустрівся з бійцями 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ. У перший день повномасштабного вторгнення їхня ротна група першою прийняла бій з російськими спецпризначенцями біля аеропорту "Антонов". У березні 2022 бійці обороняли столицю біля Ірпеня, Гути Межигірської та Мощуна. Потім захищали Україну на Луганщині та під Бахмутом. Тепер - на Донеччині", - повідомив Кличко.

Військові показали меру чергову партію необхідного обладнання, закупленого за кошти столиці, яке невдовзі вирушить на Схід.

"Загалом, від початку повномасштабної війни 4 бригаді на оснащення з бюджету столиці виділили майже 485 млн грн. Це - субвенція, яку місто перераховує військовим підрозділам за їхнім запитом. На ці кошти бійці закупили майже 1000 ударних та розвідувальних БПЛА. А також системи РЕБ, приціли нічного бачення та тепловізійні приціли, сотні радіостанцій, бронежилети та шоломи, спецодяг", - зазначив мер Києва.

Кличко наголосив, що столиця і надалі допомагатиме захисникам наближати Перемогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нещодавно Віталій Кличко привіз на передову декільком підрозділам чергову партію допомоги - 150 дронів, РЕБ та броньовик.

Також повідомлялося, що, за даними КВУ, Київ очолив рейтинг обласних центрів за розміром допомоги силам оборони. Минулого року столична громада спрямувала на ЗСУ близько 9 мільярдів гривень. Це майже стільки ж, скільки усі інші обласні центри разом.