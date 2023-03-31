UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Запис до "Гвардії наступу" призупинено, йде набір у резервні підрозділи, - Клименко

Фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко (facebook.com iklymenko)
Автор: Каріна Левицька

Нині запис до "Гвардії наступу" призупинено, проте продовжується набір у резервні підрозділи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка під час телемарафону.

"Ми отримали кілька десятків тисяч заявок на вступ до "Гвардії наступу". Люди зверталися з усіх регіоні нашої держави. Це добровільний рух, на який зараз є попит суспільства. Ми призупинили запис до "Гвардії наступу", тому що підрозділи практично сформовані", - сказав Клименко.

Водночас він зауважив, що зараз мають багато заповнених анкет і заявок на вступ, тому буде продовжено формування резервних підрозділів.

Він також зазначив, що наразі "Гвардію наступу" готують для подальшої деокупації території України. Крім того, за його словами, підрозділи готові до проведення стабілізаційних заходів на майбутніх звільнених територіях.

Крім того, Клименко зауважив, що на сьогодні сформовано уже 8 бригад "Гвардії наступу".

Нагадаємо, вчора речник Нацгвардії Руслан Музичук повідомив, скільки заявок на вступ до "Гвардії наступу" надійшло від добровольців.

Раніше ми повідомляли, що набір до "Гвардії наступу", який має закінчитись 1 квітня, можуть продовжити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниНацгвардіяВійна Росії проти України