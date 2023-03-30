ua ru
Чт, 30 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Гвардія наступу". Стало відомо, скільки заявок надійшло від добровольців

Новость на русском →
Україна, Четвер 30 березня 2023 21:02
"Гвардія наступу". Стало відомо, скільки заявок надійшло від добровольців Фото: в Нацгвардії повідомили скільки заявок вже надійшло до "Гвардії наступу" (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Наразі надійшло вже понад 35 тисяч заявок добровольців, які хотіли б доєднатись до "Гвардії наступу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Нацгвардії Руслана Музичука в ефірі телемарафону.

"Загалом загальна кількість заявок, які були подані за ці два місяці, трохи більша за 35 тисяч. І понад 16 тисяч із них стосуються підрозділів Нацгвардії", - сказав речник.

Він додав, що в лютому проводилася суто робота з обробкою заявок, проте у березні вже більш активно проводиться робота із зарахування бійців до військових частин.

Крім того, за його даними, понад 10% добровольців, які подали заявки до підрозділів МВС Гвардія наступу, вже зараховано до військових частин. Надалі робота з проходження добровольцями всіх етапів вступу до підрозділів проводитиметься активніше.

До того ж Музичук додав, що бійців буде залучено і до оборонних, і до наступальних дій.

Нагадаємо, ми повідомляли, що набір до "Гвардії наступу", який має закінчитись 1 квітня, можуть продовжити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нацгвардія Війна Росії проти України
NEWS
В Україні планують створити реєстр ухилянтів: що це і як працюватиме
В Україні планують створити реєстр ухилянтів: що це і як працюватиме
DAILY
Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою