Запеклі бої в Соледарі та під Бахмутом: карти боїв

Контрнаступ на сході Харківської та заході Луганської областей

10 січня українські війська продовжли наступати на лінії Сватове-Кремінна. Український центр оборонних стратегій підтвердив, що 8 січня українські війська захопили Підкуйчанськ, що за 8 км на північний захід від Сватового. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські війська ведуть обмежені контратаки поблизу Сватового, щоб відвоювати втрачені позиції в цьому районі. Російський військовий блогер повідомив, що російські війська атакували біля Стельмахівки, за 13 км на північний захід від Сватового.

На геолокаційних кадрах видно, як російський танк 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу веде вогонь по українських позиціях на захід від Площанки, приблизно за 17 км на північний захід від Кремінної, вказуючи на те, що українські війська підійшли ближче до траси Р-66 Сватове-Кремінна. Також російський військовий блогер зазначив, що російські війська атакували українські позиції в районі Площанки, підтверджуючи, що російські війська втратили позиції біля Кремінної. Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Червонопопівки (6 км на північ від Кремінної) та Білогорівки (10 км на південь від Кремінної).

Бої на Донбасі

Сили ПВК "Вагнера" здобули подальші успіхи в Соледарі 10 січня. Речник Східної групи військ України Сергій Череватий повідомив, що станом на 10 січня ПВК "Вагнера" зосередила в Соледарі свої найбільш боєздатні сили. Група "Вагнера", ймовірно, сподівається використати нещодавні незначні тактичні успіхи, залучивши більше елітних активів у цей район.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 січня, показують, як сили групи "Вагнера" воюють у центрі Соледару. Група Telegram, пов’язана з ПВК "Вагнера", опублікувала 10 січня додаткові відеозаписи сил біля будівлі міської адміністрації в центрі Соледару та стверджувала, що вони працюють над консолідацією позицій у цьому районі. Деякі російські військові блогери стверджували, що сили "Вагнера" просунулися в західні частини Соледару і що українські війська почали масово відступати з населеного пункту. Фінансист групи "Вагнера" Євген Пригожин спростував ці заяви та заявив, що українські війська досі ведуть запеклі бої за Соледар.

Російські військові блогери також стверджували, що група "Вагнера" очищає Підгороднє (на південний захід від Соледару) і рухається на Красну Гору та Парасковіївку. Український Генштаб повідомив про продовження бойових дій в інших населених пунктах поблизу Соледара, зокрема Білогорівці та Підгородньому.

10 січня російські війська продовжили наземні обстріли Бахмута та його околиць. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили атаки на сам Бахмут і на південь від Бахмута в районі Кліщіївки (7 км на південний захід), Курдюмівки (12 км на південний захід) і Майорська (20 км на південний захід). Російські військові блогери стверджували, що російські війська борються за контроль над Кліщіївкою, щоб просунутися на північ і перерізати трасу Т0504 Часів Яр-Бахмут. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська просунулися до північних кордонів Опитного (3 км на південь від Бахмута) і зараз знаходяться на південній околиці Бахмута. Крім того, російські джерела продовжували обговорювати запеклі бої в промзоні на східній околиці Бахмута.

10 січня російські війська продовжили наземні атаки вздовж західних околиць Донецька. У Генштабі України заявили, що українські війська відбили російські атаки поблизу Водяного (на північно-західній околиці) та Мар’їнки і Побєди (на південно-західній околиці). Російський військовий блогер стверджував, що російські війська атакували з-під Новомихайлівки (на південь від Донецька) у бік Побєди, приблизно за 4 км на південь від Мар’їнки. Так зване "Народне ополчення "ДНР" опублікувало кадри, як 5-та бригада так званої "ДНР" нібито завдає удару по українських позиціях у Мар’їнці. Російські сили не проводили жодних заявлених або підтверджених наземних атак у західній Донецькій чи східній Запорізькій областях і продовжували звичайний вогонь вздовж усієї лінії фронту міста Авдіївка-Донецьк і західної Донецько-східної Запорізької області.

Ситуація на Південному напрямку

10 січня російські та українські сили продовжили звичайні удари через річку Дніпро в Херсонській області. Українське джерело стверджує, що українські сили збили російський ударний вертоліт Ка-52 поблизу Херсона. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська вдарили по скупченню українських силовиків із 200 осіб у місті Херсон і завдали великих втрат. ISW не спостерігав візуального підтвердження цієї інформації.

Раніше ISW повідомив, що російське військове керівництво намагається представити подібні заявлені удари по районах українського зосередження як "відплату" за український удар по російських позиціях у Макіївці Донецької області 31 грудня, у результаті якого, як повідомляється, загинуло до 400 мобілізованих військовослужбовців. Російс

ькі війська обстріляли різні райони західного (правого) берега Херсонської області, включаючи район міста Херсона та райони за 33 км на захід від міста Херсона поблизу Станіслава та Широкої Балки. Російські та українські джерела повідомляли, що українські війська завдавали ударів по Таврійську, Новій Каховці та Скадовському району Херсонської області.

Українські офіційні особи повідомляли, що 10 січня російські війська продовжували зосереджуватися на утриманні окупованих рубежів на запорізькому напрямку. Голова Запорізької області Олександр Старух 9 січня заявив, що сувора зимова погода підвищує ймовірність інтенсивної бойової розвідки Росії на лінії фронту в Запорізькій області. 10 січня російські війська продовжували регулярні обстріли Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Голова Миколаївської області Віталій Кім 10 січня заявив, що російські війська завдали шість ударів по Очакову Миколаївської області протягом 24 годин, а речник Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк заявила, що російські війська націлилися на Очаків у відповідь на успіхи українських військ.

Українські чиновники повідомили, що російські війська продовжують мілітаризацію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Голова Держатомрегулювання України Олег Корків 10 січня заявив, що російські військові створили на ЗАЕС базу військової техніки та ремонту на тлі триваючих переговорів щодо демілітаризації ЗАЕС. Корків також заявив, що російська влада неодноразово намагалася підключити ЗАЕС до російської енергомережі та невдало, і висловив упевненість, що подальші спроби будуть безуспішними. Начальник українського об’єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін 8 січня заявив, що російські війська продовжують зберігати на ЗАЕС військовослужбовців і техніку.

Російська окупаційна влада продовжила відновлення Керченського мосту. 10 січня російська окупаційна влада оголосила, що російська влада заклала перший новий проліт західного (лівого) автомобільного мосту. Окупаційна влада заявляє, що планує завершити ремонт автомобільного мосту до березня 2023 року. Як раніше повідомляв ISW, російським військам, ймовірно, було важко компенсувати зменшення матеріально-технічного потенціалу після нападу на Керченський міст.