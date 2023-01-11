У Соледарі величезна "сіра зона", позиції переходять з рук у руки, - CNN
У Соледарі Донецької області ситуація критична, і в ході запеклих боїв та російськими окупантами у місті позиції та будівлі переходять із рук у руки, при цьому українські захисники тримають оборону, розповів один із бійців ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами військовослужбовця 46-ї повітряно-мобільної бригади, яка бере участь в обороні Соледара від масованого нападу російських військ та найманців ПВК "Вагнера", ситуація в місті "критична", а кількість загиблих зараз настільки велика, що їх "ніхто не рахує".
"Ситуація критична. Важко. Ми тримаємось до останнього", - сказав воїн ЗСУ журналістам.
Він описав динамічне поле бою, де будівлі щодня переходять з рук в руки, а бійці не можуть встежити за числом загиблих.
"Ніхто не скаже вам, скільки там убитих і поранених. Тому що ніхто не знає напевно... Позиції постійно захоплюються і перезахоплюються. Те, що сьогодні було нашою будівлею, завтра стає будівлею "Вагнера". У Соледарі ніхто не рахує мертвих", – додав він.
Також захисник України розповів, що станом на вечір вівторка неясно, яка частина міста утримується росіянами.
"Ніхто не може точно сказати, хто куди рушив і хто що утримує, тому що ніхто точно не знає. У місті є величезна "сіра зона", яку всі стверджують, що контролюють, але це просто порожні слова", - сказав боєць.
Військовий також розповів, що ряди бійців ЗСУ у Соледарі поповнюються, оскільки бої за місто продовжуються.
Нагадаємо, російські війська розпочали потужний штурм Соледара після того, як їм не вдалося окупувати місто. За словами спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, російські загарбники зосередили у Соледара найкращі підрозділи "Вагнера".
Також повідомлялося, що 8 січня командувач напрямком генерал Олександр Сірський відвідав території Бахмутського та Соледарського напрямів для зміцнення оборони українських позицій.
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