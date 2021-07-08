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Запасы газа в Украине ниже, чем в 2020: сколько нужно закачать до зимы

Автор: Ростислав Шаправский

На начало июля запасы газа в Украине ниже, чем в 2020 году. Перед отопительным сезоном необходимо закачать еще 4 млрд кубометров.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать "коммуналка" в Украине".

По словам директора по коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максима Белявского, за два последних месяца подземные хранилища газа (ПХГ) пополнились почти на 1 млрд кубометров.

"Темпы закачки со второй половины июня выросли по сравнению с маем, в прошлом месяце было закачано 570 млн кубометров. В хранилищах уже более 16 млрд кубометров газа, это на 18% меньше прошлогодних показателей", - уточнил он.

Он также отметил, что далее темпы закачки будут увеличиваться, а июль станет переломным месяцем в этом вопросе. Ожидается, что до начала отопительного сезона в хранилищах будет накоплено до 20 млрд кубометров природного газа.

"Иными словами, за почти четыре месяца надо закачать 4 млрд кубометров газа. Это реалистичный сценарий. В то же время есть разные прогнозы относительно средне температурного режима в отопительный сезон, в частности, долгосрочный прогноз от Укргидрометеоцентра, который говорит, что, возможно, зима будет холодной", - добавил Белявский.

Напомним, аналитики рассказали РБК-Украина, цены на газ в Европе в ближайшее время будут только расти и могут достичь 550 долларов за тысячу кубометров.

При этом цены растут не только из-за того, что российский "Газпром" сокращает поставки.

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ПХГотопительный сезонгаз