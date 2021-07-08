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Не только из-за "Газпрома": аналитик объяснил рост цены на газ

Новина українською →
Четверг 08 июля 2021 10:13
Не только из-за "Газпрома": аналитик объяснил рост цены на газ Фото: рост цены на газ в Украине зависит не только от "Газпрома" (Getty Images)
Автор: Ростислав Шаправский

Взлет цен на природный газ на европейском рынке – результат целого комплекса факторов. "Сдержанность" "Газпрома" в увеличении объемов поставок - лишь один из них.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать "коммуналка" в Украине".

По словам руководителя департамента по корпоративному анализу группы ICU Александра Мартыненко, большое влияние на текущий напряженный рынок также оказали "холодная весна в Европе, снижение поставок СПГ от многих ключевых экспортеров, существенное снижение объемов добычи газа у главных производителей региона – Норвегии и Великобритании, а также высокий спрос на СПГ в Азиатском регионе".

Многие поставщики, не только "Газпром", как полагает эксперт, теперь пытаются извлечь максимум выгоды из высоких цен и не торопятся наращивать объемы.

Ранее сообщалось, что местным органам власти передано право устанавливать тарифы на отопление.

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