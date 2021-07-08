Газ будет дорожать: цена в Европе может подняться до 550 долларов

В Европе будут расти цены на газ. Поставки газа на европейский рынок в течение ближайшего месяца едва ли сильно вырастут.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина руководитель департамента по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко, говорится в материале "Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать "коммуналка" в Украине" .

По его словам, заполненность газовых хранилищ в Европе уже сильно отстает от июльских показателей прошлых лет.

"Это означает, что цены на газ могут оставаться на нынешних высоких уровнях, по крайней мере, еще несколько недель", - считает эксперт ICU.

Также глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин в комментарии изданию рассказал, что газ может достичь отметки в 550 долларов/тысячу куб. м.

После этого начнется активная поставка в Европу сжиженного газа из США и Ближнего Востока, что в итоге и позволит стабилизировать цены, считает он.