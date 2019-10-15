Запасы газа в подземных хранилищах превысили 21 млрд кубометров, - Коболев

Украина закачала в свои подземные газовые хранилища более 21 млрд кубометров газа. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, по состоянию на 14 октября российского газа в хранилищах нет. Весь газ Украина покупает у стран Европейского союза.

"Мы готовы защищать энергонезависимость нашей страны следующей зимы - объем газа в ПХГ Украины пересек отметку в 21 млрд. куб. м. Транзит: 194,6; Поступления для Украины: 60,2; в т.ч. российский газ: 0; в т.ч. из стран ЕС: 60,2; Наличие газа в ПХГ: 21025,080", - написал Коболев в Facbook.

Напомним, Кабинет министров Украины 18 сентября утвердило анбандлінг НАК "Нафтогаз Украины" до конца года.

Также глава "Нафтогаза" убежден, что Украине не выгодно продлевать действующий транзитный газовый контракт с Россией. Коболев напомнил позицию Украины о том, между сторонами должен быть только новый контракт по европейским правилам с новым оператором.

Ранее правительство приняло решение создать рабочую группу для решения проблем с началом отопительного сезона. Рабочую группу возглавит министр развития общин и территорий Украины Елена Бабак.