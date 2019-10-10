Украина полностью обеспечена газом на зиму, - Коболев

На начало отопительного сезона уровень газа в хранилищах достигнет 21 млрд кубометров

Украина закупила газ на зиму в полном объеме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

"На начало отопительного сезона уровень газа в хранилищах достигнет 21 млрд. куб. м, "Укртрансгаз" выполнил 100% плановых ремонтных и диагностических работ на украинской ГТС и ПХГ, мы начали использовать БПЛА ддя охраны объектов критической (и не только) инфраструктуры", - проинформировал руководитель "Нафтогаза".

Напомним, Камин не планирует повышения тарифов в ближайшее время.

Ранее Коболев сообщил, что Украина должна завершить процесс отделения газотранспортной системы (анбандлинги) до начала 2020 года. По его словам, если анбандлинг не завершится до конца 2019 года, то Украину обвинят в том, что во всех потенциальных проблемах следующей зимы виновата именно она.

Кабинет министров Украины 18 сентября утвердило анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" до конца года.