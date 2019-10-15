Запаси газу у підземних сховищах перевищили 21 млрд кубометрів, - Коболєв

Україна закачала до своїх підземних газових сховищ понад 21 млрд кубометрів газу. Про це повіомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

За його словами, станом на 14 жовтня російського газу у сховищах немає. Увесь газ Україна купує у країн Європейського союзу.

"Ми готові захищати енергонезалежність нашої країни наступної зими - обсяг газу в ПСГ України перетнув позначку в 21 млрд. куб. м. Транзит: 194,6; Надходження для України: 60,2; в т.ч. російський газ: 0; в т.ч. з країн ЄС: 60,2; Наявність газу в ПСГ: 21025,080", - написав Коболєв у Facbook.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 18 вересня затвердив анбандлінг НАК "Нафтогаз України" до кінця року.

Також голова "Нафтогазу" переконаний, що Україні не вигідно продовжувати чинний транзитний газовий контракт з Росією. Коболєв нагадав про позицію України про те, між сторонами повинен бути тільки новий контракт за європейськими правилами з новим оператором.

Раніше уряд прийняв рішення створити робочу групу для вирішення проблем з початком опалювального сезону. Робочу групу очолить міністр розвитку громад і територій України Олена Бабак.