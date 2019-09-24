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Запасы газа в подземных хранилищах превысили 20 млрд кубометров

Новости » Экономика    24.09.2019 - 15:48
Запасы газа в подземных хранилищах превысили 20 млрд кубометров
Иллюстративное фото (УНИАН)

По новому плану Украина закачает 21 млрд кубометров

Объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию 24 сентября достигли 20 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза" Facebook.

Как отметили в пресс-службе, эти запасы газа на 26% или на 4,1 млрд куб. м больше, чем в прошлом году и это - максимум за последние девять лет.

По данным компании, в сентябре среднесуточный объем закачки составил 76 млн куб. м.

"Поэтому к прохождению отопительного сезона 2019/2020 уже практически подготовились", - заявили в "Укртрансгазе".

Запасы газа в подземных хранилищах превысили 20 млрд кубометров

Напомним, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что до начала отопительного сезона Украина закачает в подземные хранилища газа (ПХГ) Украины 21 млрд кубометров газа.

Ранее в интервью РБК-Украина глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что для того, чтобы пройти эту зиму, "Нафтогазу" нужно закачать в подземные газовые хранилища на три миллиарда кубометров газа больше привычного объема. Это около 20 млрд кубометров.

В то же время министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в случае прекращения транзита российского газа по территории Украины с 1 января 2020 года Украина должна обеспечить себя газом из подземных хранилищ.

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Новости Украины газУкртрансгазПХГ
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