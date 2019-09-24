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Запаси газу у підземних сховищах перевищили 20 млрд кубометрів

Новини » Економіка    24.09.2019 - 15:48
Запаси газу у підземних сховищах перевищили 20 млрд кубометрів
Ілюстративне фото (УНІАН)

За новим планом Україна закачає 21 млрд кубометрів

Обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України станом 24 вересня досягли 20 млрд кубометрів. Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу" Facebook.

Як зазначили в прес-службі, ці запаси газу на 26%, або на 4,1 млрд куб. м, більше, ніж торік і це - максимум за останні дев’ять років.

За даними компанії, у вересні середньодобовий обсяг закачування склав 76 млн куб. м.

"Тож до проходження опалювального сезону 2019/2020 вже практично підготувалися", - заявили в "Укртрансгазі".

Запаси газу у підземних сховищах перевищили 20 млрд кубометрів

Нагадаємо, міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що до початку опалювального сезону Україна закачає в підземні сховища газу (ПСГ) України 21 млрд кубометрів газу.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв зазначав, що для того, щоб пройти цю зиму, "Нафтогазу" потрібно закачати в підземні газові сховища на три мільярди кубометрів газу більше звичного об'єму. Це близько 20 млрд кубометрів.

У той же час міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що в разі припинення транзиту російського газу по території України з 1 січня 2020 року Україна повинна забезпечити себе газом з підземних сховищ.

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