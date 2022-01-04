Запасы газа в ПХГ за месяц упали еще 2,5 млрд кубометров. Сколько осталось на начало года

По состоянию на 1 января 2022 года запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины составляли 13,5 млрд кубометров газа. Это на 10 млрд кубометров меньше чем в 2021 году (23,5 млрд кубометров).

По данным пресс-службы, в течение декабря 2021 года из украинских ПХГ было физически отобрано 2,5 млрд куб. м природного газа. Всего с начала сезона отбора 2021/2022 из украинских ПХГ отобрано 5,2 млрд куб. м газа.

По состоянию на 1 января 2022 года иностранные трейдеры хранят в режиме "таможенный склад" 0,54 млрд куб. м газа. Из них в short-haul режиме накоплено 0,39 млрд куб. м. Компании-резиденты хранят в режиме "таможенный склад" 0,53 млрд куб. м газа. Из них объем, переданный в ПХГ в режиме short-haul, равен 0,44 млрд куб. об.