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Запасы газа в ПХГ за месяц упали еще 2,5 млрд кубометров. Сколько осталось на начало года

Новина українською →
Украина, Вторник 04 января 2022 15:03
Запасы газа в ПХГ за месяц упали еще 2,5 млрд кубометров. Сколько осталось на начало года Фото: в ПХГ Украины на 10 млрд кубометре газа меньше, чем в прошлом году (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 января 2022 года запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины составляли 13,5 млрд кубометров газа. Это на 10 млрд кубометров меньше чем в 2021 году (23,5 млрд кубометров).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу "Укртрансгаза".

По данным пресс-службы, в течение декабря 2021 года из украинских ПХГ было физически отобрано 2,5 млрд куб. м природного газа. Всего с начала сезона отбора 2021/2022 из украинских ПХГ отобрано 5,2 млрд куб. м газа.

По состоянию на 1 января 2022 года иностранные трейдеры хранят в режиме "таможенный склад" 0,54 млрд куб. м газа. Из них в short-haul режиме накоплено 0,39 млрд куб. м. Компании-резиденты хранят в режиме "таможенный склад" 0,53 млрд куб. м газа. Из них объем, переданный в ПХГ в режиме short-haul, равен 0,44 млрд куб. об.

Запасы газа в ПХГ за месяц упали еще 2,5 млрд кубометров. Сколько осталось на начало года

Напомним, отбор газа из ПХГ Украины начался 4 октября. Максимум был достигнут по состоянию на утро 4 октября 2021 года - 18 875,94 млн кубометров.

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