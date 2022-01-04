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Запаси газу в ПСГ за місяць впали ще 2,5 млрд кубометрів. Скільки залишилось на початок року

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Україна, Вівторок 04 січня 2022 15:03
Запаси газу в ПСГ за місяць впали ще 2,5 млрд кубометрів. Скільки залишилось на початок року Фото: у ПСГ України на 10 млрд кубометрі газу менше, ніж торік (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 січня 2022 запаси природного газу у підземних сховищах (ПСГ) України становили 13,5 млрд кубометрів газу. Це на 10 млрд кубометрів менше ніж у 2021 році (23,5 млрд кубометрів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу "Укртрансгазу".

За даними прес-служби, протягом грудня 2021 року з українських ПСГ було фізично відібрано 2,5 млрд куб. м природного газу. Усього від початку сезону відбору 2021/2022 із українських ПСГ відібрано 5,2 млрд куб. м газу.

Станом на 1 січня 2022 року іноземні трейдери зберігають в режимі "митний склад" 0,54 млрд куб. м газу. З них у short-haul режимі накопичено 0,39 млрд куб. м. Компанії-резиденти зберігають в режимі "митний склад" 0,53 млрд куб. м газу. Із них обсяг, переданий до ПСГ в режимі short-haul, дорівнює 0,44 млрд куб. м.

Запаси газу в ПСГ за місяць впали ще 2,5 млрд кубометрів. Скільки залишилось на початок року

Нагадаємо, відбір газу з ПСГ України розпочався 4 жовтня. Максимум був досягнутий станом на ранок 4 жовтня 2021 року - 18 875,94 млн кубометрів.

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