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Запасы газа в ПХГ Украины начали сокращаться

Новина українською →
Украина, Вторник 05 октября 2021 13:21
Запасы газа в ПХГ Украины начали сокращаться Фото: запасы газа в хранилищах Украины начали сокращаться 4 октября 2021 года Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на утро 5 октября 2021 года составил 18 875,93 млн кубометров. За последние сутки объем газа в хранилищах сократился на 0,01 млн кубометров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте "Укртрансгаза".

По данным компании, за 2 октября в ПХГ было закачано 0,61 млн кубометров, после чего закачка остановилась. По состоянию на утро 4 октября объем составил 18 875,94 млн кубометров.

Напомним, объем природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 1 октября 2021 года достиг 18,7 млрд кубометров газа. Это на 33% меньше, чем на эту же дату прошлого года (27,9 млрд кубометров).

Отметим, 1 октября 2020 года объем природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ)достиг отметки в 27,9 млрд куб. м и был рекордными за 10 лет

Максимум газа в подземных хранилищах Украины был достигнут 20 октября 2020 года - 28,44 млрд кубометров. После этого Украина начала отбор газа. Закачка газа началась 30 апреля 2021 года. Минимум в хранилищах составил 15,29 млрд кубометров.

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