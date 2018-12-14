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Запаси газу в сховищах впали нижче торішнього рівня

Новини » Енергетика    14.12.2018 - 15:28
Запаси газу в сховищах впали нижче торішнього рівня
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

У ПСГ на 12 грудня було на 300 млн кубометрів менше газу, ніж на цю дату торік

За останній тиждень обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) зменшились на 400 млн кубометрів та на 12 грудня становили 15,3 млрд кубометрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз Україна".

За даними компанії, цей обсяг на 300 млн кубометрів менший, ніж на цю ж дату у 2017 році, коли у ПСГ знаходилось 15,6 млрд кубометрів газу.

Запаси газу в сховищах впали нижче торішнього рівня

Нагадаємо, опалювальний сезон 2018-2019 років в Україні розпочався з найбільшими запасами газу за чотири роки. За даними "Нафтогазу", у підземних сховищах містилося 17,1 млрд кубометрів.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, обсяги газу в сховищах достатні для проходження зимового сезону. Зазначимо, залишок газу в підземних сховищах на кінець опалювального сезону 2017/2018 років становив 7,4 млрд куб. м, що суттєво перевищувало технологічний мінімум.

У листопаді добовий видобуток природного газу в Україні досяг показника 59 млн кубометрів на добу, що відповідає річному 21,5 млрд кубометрів і є найвищим значенням за останні як мінімум чотири роки.

 

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