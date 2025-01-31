Запасів достатньо. "Нафтогаз" спростував фейки про графіки відключень газу

У соцмережах активно поширюють фейкову інформацію про можливе введення графіків відключень газу з 1 лютого. Це не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз".
Запасів газу в Україні достатньо, і опалювальний сезон продовжується без загроз.
Фото: зі сторінки Facebook Нафтогазу
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Офіційні джерела:
Нагадаємо, що у мережі 8 січня поширювали фейкове повідомлення про нібито введення графіків відключення газу після припинення транзиту російського газу.