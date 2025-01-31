Запасів достатньо. "Нафтогаз" спростував фейки про графіки відключень газу

Запасів газу в Україні достатньо, і опалювальний сезон продовжується без загроз.

Фото: зі сторінки Facebook Нафтогазу

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