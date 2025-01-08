Українців попередили про фейк щодо нібито введення графіків відключення газу

У мережі поширюються повідомлення про нібито введення графіків відключення газу після припинення транзиту російського газу. Ця інформація - черговий фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.

Фейк поширюється у Telegram-каналах зі скриншотом неіснуючої статті в одному з українських видань. Для перегляду "графіка" користувачів скеровують до Telegram-бота.

"Інформація про графіки відключення газу нібито у звʼязку з припиненням транзиту російського газу через Україну не відповідає дійсності", - наголошують в ЦПД.

Центр протидії дезінформації також зазначає, що такі повідомлення є прикладом клікбейту з використанням дезінформаційних заголовків і фейкових статей для охоплення більшої кількості читачів.

Фото: у мережі поширюється новий фейк (t.me/CenterCounteringDisinformation)