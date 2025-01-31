Запасов достаточно. "Нафтогаз" опроверг фейки о графиках отключений газа

В соцсетях активно распространяют фейковую информацию о возможном введении графиков отключений газа с 1 февраля. Это не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз".
Запасов газа в Украине достаточно, и отопительный сезон продолжается без угроз.
Фото: с страницы Facebook Нафтогаза
Важно не поддаваться на мошеннические сайты и ссылки, публикуемые вместе с фейковыми новостями. Переходите только по проверенным адресам.
Официальные источники:
Напомним, что в сети 8 января распространяли фейковое сообщение о якобы введении графиков отключения газа после прекращения транзита российского газа.