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Запасов достаточно. "Нафтогаз" опроверг фейки о графиках отключений газа

Фото: Фейк об отключении газа (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В соцсетях активно распространяют фейковую информацию о возможном введении графиков отключений газа с 1 февраля. Это не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз".

Запасов газа в Украине достаточно, и отопительный сезон продолжается без угроз.

Фото: с страницы Facebook Нафтогаза

Важно не поддаваться на мошеннические сайты и ссылки, публикуемые вместе с фейковыми новостями. Переходите только по проверенным адресам.

Официальные источники:

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