Запасов достаточно. "Нафтогаз" опроверг фейки о графиках отключений газа

Запасов газа в Украине достаточно, и отопительный сезон продолжается без угроз.

Фото: с страницы Facebook Нафтогаза

Важно не поддаваться на мошеннические сайты и ссылки, публикуемые вместе с фейковыми новостями. Переходите только по проверенным адресам.

Официальные источники: