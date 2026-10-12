Запаси ліків на зиму та аптечка на епідсезон: у ЦГЗ дали поради українцям

Перед початком епідсезону українцям варто мати вдома стандартну аптечку, а людям із хронічними захворюваннями - сформувати запас постійних ліків на кілька тижнів. Водночас купувати "про запас" антибіотики чи специфічні противірусні засоби не потрібно.
Про це в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповіли в Центрі громадського здоров’я (ЦГЗ).
За даними ЦГЗ, у домашній аптечці на період епідсезону достатньо мати базові засоби:
Для людей із хронічними хворобами важливо заздалегідь подбати про запас препаратів, які вони приймають постійно, на кілька тижнів та вчасно отримувати рецепти.
У Центрі громадського здоров’я наголошують, що купувати додому антибіотики не варто. Вони не діють на віруси, відпускаються за рецептом та мають застосовуватися виключно за призначенням лікаря.
Це ж стосується й противірусних препаратів - їх призначає фахівець із урахуванням конкретного діагнозу та стану пацієнта. Окрім цього, у ЦГЗ радять не витрачати кошти на засоби з недоведеною ефективністю, які рекламують для "зміцнення імунітету".
Створювати домашні запаси ліків "про всяк випадок" не рекомендують, окрім препаратів, які визначив лікар.
У ЦГЗ закликають не займатися самолікуванням. Звертатися до лікаря або викликати швидку допомогу потрібно негайно, якщо:
Щодо ризиків перебоїв із постачанням ліків через атаки РФ на логістичні склади, у ЦГЗ уточнили, що забезпечення лікарськими засобами та логістика належать до компетенції державних установ "Медичні закупівлі України" та Державної служби з лікарських засобів і контролю за наркотиками, тоді як ЦГЗ відповідає за епідеміологічний нагляд.