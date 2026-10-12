Запаси ліків на зиму та аптечка на епідсезон: у ЦГЗ дали поради українцям

Які препарати варто мати вдома до початку епідсезону

За даними ЦГЗ, у домашній аптечці на період епідсезону достатньо мати базові засоби:

термометр;

жарознижувальні препарати (для дітей — у дитячих формах та дозуваннях);

кілька медичних масок.

Для людей із хронічними хворобами важливо заздалегідь подбати про запас препаратів, які вони приймають постійно, на кілька тижнів та вчасно отримувати рецепти.

Що купувати "про запас" не потрібно

У Центрі громадського здоров’я наголошують, що купувати додому антибіотики не варто. Вони не діють на віруси, відпускаються за рецептом та мають застосовуватися виключно за призначенням лікаря.

Це ж стосується й противірусних препаратів - їх призначає фахівець із урахуванням конкретного діагнозу та стану пацієнта. Окрім цього, у ЦГЗ радять не витрачати кошти на засоби з недоведеною ефективністю, які рекламують для "зміцнення імунітету".

Створювати домашні запаси ліків "про всяк випадок" не рекомендують, окрім препаратів, які визначив лікар.

Головні правила та коли звертатися до лікаря

У ЦГЗ закликають не займатися самолікуванням. Звертатися до лікаря або викликати швидку допомогу потрібно негайно, якщо:

стан погіршується;

висока температура тримається понад три дні;

з’являються задишка, біль у грудях або сплутаність свідомості.

Щодо ризиків перебоїв із постачанням ліків через атаки РФ на логістичні склади, у ЦГЗ уточнили, що забезпечення лікарськими засобами та логістика належать до компетенції державних установ "Медичні закупівлі України" та Державної служби з лікарських засобів і контролю за наркотиками, тоді як ЦГЗ відповідає за епідеміологічний нагляд.