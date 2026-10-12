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Запасы лекарства на зиму и аптечка на эпидсезон: в ЦОЗ дали советы украинцам

17:24 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Василина Копытко aimg Ирина Гамерская
Фото: что стоит иметь в аптечке (коллаж РБК-Украина)

Перед началом эпидсезона украинцам следует иметь дома стандартную аптечку, а людям с хроническими заболеваниями - сформировать запас постоянных лекарств на несколько недель. В то же время покупать "про запас" антибиотики или специфические противовирусные средства не нужно.

Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказали в Центре общественного здоровья (ЦОЗ).

Какие препараты следует иметь дома до начала эпидсезона

По данным ЦОЗ, в домашней аптечке на период эпидсезона достаточно иметь базовые средства:

  • термометр;
  • жаропонижающие препараты (для детей - в детских формах и дозировках);
  • несколько медицинских масок.

Для людей с хроническими болезнями важно заранее позаботиться о запасах препаратов, которые они принимают постоянно, на несколько недель и вовремя получать рецепты.

Что покупать "про запас" не нужно

В Центре общественного здоровья отмечают, что покупать домой антибиотики не стоит. Они не действуют на вирусы, отпускаются по рецепту и должны применяться только по назначению врача.

То же самое касается и противовирусных препаратов - их назначает специалист с учетом конкретного диагноза и состояния пациента. Кроме того, в ЦОЗ советуют не тратить деньги на средства с недоказанной эффективностью, которые рекламируют для "укрепления иммунитета".

Создавать домашние запасы лекарства "на всякий случай" не рекомендуют, кроме препаратов, которые определил врач.

Главные правила и когда обращаться к врачу

В ЦОЗ призывают не заниматься самолечением. Обращаться к врачу или вызвать скорую помощь следует немедленно, если:

  • состояние ухудшается;
  • высокая температура держится более трех дней;
  • появляются одышка, боль в груди или спутанность сознания.

Относительно рисков перебоев с поставкой лекарств из-за атак РФ на логистические склады, в ЦОЗ уточнили, что обеспечение лекарственными средствами и логистика входят в компетенцию государственных учреждений "Медицинские закупки Украины" и Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, тогда как ЦОЗ отвечает за эпидемиологический надзор.

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