Запаси газу в підземних сховищах України перевищили 15 млрд кубометрів

"Це буде перша зима для України, яку ми пройдемо завдяки газу власного видобутку, не витративши ані копійки з державного бюджету на закупівлю імпортного палива", - сказав він на форумі "Майбутнє української енергетики".

ПСГ України

Українські підземні газові сховища - найбільші у Європі. Вони розташовані на глибині від 400 м до 2 км, тому зберігати газ повністю безпечно.

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що Україні вистачить запасів газу у підземних сховищах на опалювальний сезон. Зараз"Нафтогаз" закуповує паливо у приватних компаній та поки не планує імпорт.

Загальний обсяг природного газу в підземних сховищах (ПСГ) 19 вересня сягнув 14,7 млрд кубометрів. Таким чином, план Кабінету міністрів щодо досягнення показника прогнозного балансу природного газу у сховищах, необхідного для проходження опалювального сезону, вдалося виконати достроково.