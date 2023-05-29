ua ru
Пн, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На глибині до 2 км: газові сховища України захищені від ракетних ударів

Новость на русском →
Україна, Понеділок 29 травня 2023 15:49
На глибині до 2 км: газові сховища України захищені від ракетних ударів Фото: голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українські підземні газові сховища - найбільші в Європі. Вони розташовані на великій глибіні, тому зберігати там газ цілком безпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова виданню NV.

"Газосховища розташовані на глибині від 400 м до 2 км", - сказав він.

За його словами, Україна пропонує європейським компаніям зберігати газ в наших ПСГ. "У нас вони найбільші в Європі - понад 31 млрд куб. м. Партнерам ми готові надати близько 10 млрд кубометрів", - додав Чернишов.

Він відзначив, що 80% потужностей зосереджено поблизу західного кордону України. "Це близько до Європи. Тому підземне зберігання палива - вигідне для іноземних трейдерів і для українських компаній, які працюють із транскордонним транспортуванням та зберіганням газу", - повідомив він.

Однак єдине, що ускладнює процес, - немає страхових механізмів. "Якщо власник газу хоче зберігати його в Україні, він має застрахувати паливо. Але ж зараз страхові компанії не надають таку послугу, бо війна. Тому ми звернулися до Єврокомісії, щоб пропрацювати питання надання додаткових гарантій цим компаніям від ЄС", - розповів голова НАК.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив перелік підземних споруд, де будуть зберігатимуться енергетичні ресурси: нафта, газ, інші речовини та матеріали. Як повідомив прем’єр-міністр Дениса Шмигаль, це дозволить облаштувати та підтримувати в належному стані надійні сховища, недосяжні для ворога та для інших загроз.

Станом на зараз у сховищах України близько 9,5 млрд кубометрів газу. До початку опалювального сезону запаси повинні зрости до 14 млрд кубометрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України ПХГ
NEWS
Російські війська випустили по Києву та області більше десятка "Іскандерів"
Російські війська випустили по Києву та області більше десятка "Іскандерів"
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром