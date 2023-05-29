На глибині до 2 км: газові сховища України захищені від ракетних ударів

Українські підземні газові сховища - найбільші в Європі. Вони розташовані на великій глибіні, тому зберігати там газ цілком безпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова виданню NV .

"Газосховища розташовані на глибині від 400 м до 2 км", - сказав він.

За його словами, Україна пропонує європейським компаніям зберігати газ в наших ПСГ. "У нас вони найбільші в Європі - понад 31 млрд куб. м. Партнерам ми готові надати близько 10 млрд кубометрів", - додав Чернишов.

Він відзначив, що 80% потужностей зосереджено поблизу західного кордону України. "Це близько до Європи. Тому підземне зберігання палива - вигідне для іноземних трейдерів і для українських компаній, які працюють із транскордонним транспортуванням та зберіганням газу", - повідомив він.

Однак єдине, що ускладнює процес, - немає страхових механізмів. "Якщо власник газу хоче зберігати його в Україні, він має застрахувати паливо. Але ж зараз страхові компанії не надають таку послугу, бо війна. Тому ми звернулися до Єврокомісії, щоб пропрацювати питання надання додаткових гарантій цим компаніям від ЄС", - розповів голова НАК.