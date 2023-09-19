ua en ru
Вт, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна достроково закачала у ПСГ плановий обсяг газу на зиму

Україна, Вівторок 19 вересня 2023 09:40
UA EN RU
Україна достроково закачала у ПСГ плановий обсяг газу на зиму Фото: Обсяг газу у ПСГ України досяг планових 14,7 млрд кубометрів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Загальний обсяг природного газу в підземних сховищах (ПСГ) сягнув 14,7 млрд кубометрів. Це сталося 19 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Таким чином, план Кабінету міністрів з досягнення показника прогнозного балансу природного газу у сховищах, необхідного для проходження опалювального сезону, вдалося виконати достроково.

ПСГ України

Українські підземні газові сховища - найбільші у Європі. Вони розташовані на глибині від 400 м до 2 км, тому зберігати газ повністю безпечно.

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексі Чернишов заявив, що Україні вистачить запасів газу у підземних сховищах на опалювальний сезон. Зараз"Нафтогаз" закуповує паливо у приватних компаній та поки не планує імпорт.

Нагадаємо, нещодавно Проектом енергетичної безпеки USAID було опубліковано звіт щодо стрес- тесту, ініційованого Міненерго та змодельованого міжнародною експертною групою. За його результатами, українська ГТС та ПСГ готові успішно працювати в умовах воєнних викликів та у разі припинення транзиту російського газу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПХГ Газ
NEWS
РФ вночі запустила по Україні 30 "Шахедів" та ракету "Іскандер": скільки вдалося збити
РФ вночі запустила по Україні 30 "Шахедів" та ракету "Іскандер": скільки вдалося збити
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна