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Запаси газу в підземних сховищах України перевищили 15 млрд кубометрів

Україна, Середа 27 вересня 2023 10:48
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Запаси газу в підземних сховищах України перевищили 15 млрд кубометрів Фото: голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НАК "Нафтогаз України" достроково заповнив підземні газосховища для проходження цієї зими. Обсяг запасів у ПСГ нині перевищує 15,1 млрд кубометрів газу.

Про це заявив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК.

"Це буде перша зима для України, яку ми пройдемо завдяки газу власного видобутку, не витративши ані копійки з державного бюджету на закупівлю імпортного палива", - сказав він на форумі "Майбутнє української енергетики".

ПСГ України

Українські підземні газові сховища - найбільші у Європі. Вони розташовані на глибині від 400 м до 2 км, тому зберігати газ повністю безпечно.

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що Україні вистачить запасів газу у підземних сховищах на опалювальний сезон. Зараз"Нафтогаз" закуповує паливо у приватних компаній та поки не планує імпорт.

Загальний обсяг природного газу в підземних сховищах (ПСГ) 19 вересня сягнув 14,7 млрд кубометрів. Таким чином, план Кабінету міністрів щодо досягнення показника прогнозного балансу природного газу у сховищах, необхідного для проходження опалювального сезону, вдалося виконати достроково.

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Нафтогаз України ПХГ
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