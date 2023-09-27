Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 15 млрд кубометров

НАК "Нафтогаз Украины" досрочно заполнил подземные газохранилища для прохождения этой зимы. Объем запасов в ПХГ сейчас превышает 15,1 млрд кубометров газа.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК .

"Это будет первая зима для Украины, которую мы пройдем благодаря газу собственной добычи, не потратив ни копейки из государственного бюджета на закупку импортного топлива", - сказал он на форуме "Будущее украинской энергетики".

ПХГ Украины

Украинские подземные газовые хранилища - крупнейшие в Европе. Они расположены на глубине от 400 м до 2 км, потому хранить газ полностью безопасно.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украине хватит запасов газа в подземных хранилищах на отопительный сезон. Сейчас "Нафтогаз" закупает топливо у частных компаний и пока не планирует импорт.

Общий объем природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) 19 сентября достиг 14,7 млрд кубометров. Таким образом, план Кабинета министров по достижению показателя прогнозного баланса природного газа в хранилищах, необходимого для прохождения отопительного сезона, удалось выполнить досрочно.