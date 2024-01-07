Запам'ятайте ці імена! 10 молодих українських спортсменів, які "вистрілять" у 2024-му

У 2024 році Україну на міжнародній спортивній арені представлять не лише дорослі спортсмени, але й молодь. Зокрема, наших юнаків та дівчат можна буде побачити на юнацьких Олімпійських іграх, юніорських та молодіжних чемпіонатах світу та Європи, а декого навіть на Олімпіаді у Парижі.

РБК-Україна склало свій перелік молодих спортсменів, які можуть заявити про Україну на весь світ цього року на молодіжному та дорослому рівні.

Олександр Бондарев

Ім’я 14-річного Олександра Бондарева вже відоме українським поціновувачам картингу за підсумками попереднього сезону. Наприкінці 2023-го чемпіон України з картингу став найкращим міжнародним пілотом року за версією Vroom Karting Magazin.

Українець професійно займається картингом з 2014-го. Він був пілотом Ricky Flynn Motorsport та Kart Republic, став чемпіоном України та переможцем Кубка Центральної та Східної Європи. У 2023-му пілот отримав звання чемпіона Європи у категорії OK Junior.

У квітні 2022-го Олександр потрапив у тяжку аварію на одному з етапів в Іспанії. Він переніс 10 операцій на ногу та п’ять місяців відновлення, проте все одно повернувся на карт. Торік спортсмен став членом Академії пілотів Williams Racing. Це перший випадок в історії, коли український пілот увійшов до команди Формули-1.

Олександр Бондарев (фото: instagram.com/pilot.bondarev)

Матвій Пономаренко

Наразі 17-річний Матвій Пономаренко є найкращим бомбардиром чемпіонату України U-19. Хлопець виступає за юнацьку команду київського "Динамо". У сезоні 2023/2024 Матвій провів 16 матчів та відзначився 16 забитими м’ячами.

До початку 2023-го Матвій на правах оренди грав у юнацькій команді луганської “Зорі”. Гравець провів 8 поєдинків та відзначився хет-триком у ворота “Інгульця”, чим знову привернув увагу Мірчі Луческу. Невдовзі головний тренер “Динамо” запросив юнака на зимові збори з командою, де Матвій зіграв у 2 спарингах.

Згодом гравець підписав новий контракт з киянами, а у листопаді минулого року дебютував за головну команду у матчі проти донецького “Шахтаря”. У 2023-му українець також зіграв 6 матчів за збірну України U-18 та став її другим найкращим бомбардиром, відзначившись трьома голами.

Матвій Пономаренко (фото: instagram.com/ponomarenko_matviy)

Марта Костюк

21-річна Марта Костюк є 3-ю ракеткою України. Наразі спортсменка знаходиться на 41 позиції рейтингу Women’s Tennis Assosiassion.

У 2023-му Марта втретє у карʼєрі дійшла до третього кола Australian Open, а також вийшла до півфіналу у парі з Еленою-Габріелою Русе.

У березні спортсменка виграла свій перший титул WTA, перемігши у фіналі турніру в Остіні Варвару Грачову. Вона не потиснула руку російській суперниці та присвятила перемогу Україні та всім людям, які борються і вмирають на її батьківщині. Здобуття цього титулу підняло її до топ-40 рейтингу WTA.

2024-й рік Марта розпочала з поразки у 1/16 турніру у Брісбені, проте в спортсменки буде шанс реабілітуватись як на Відкритому чемпіонаті Австралії, так і на подальших змаганнях.

Марта Костюк (фото: instagram.com/martakostyuk)

Іван Хобта та Віолетта Сєрова

Українські фігуристи Іван Хобта та Віолетта Сєрова виступають у парному спортивному фігурному катанні. Сезон 2022/2023 став дебютним для пари на міжнародній льодяній арені.

На етапі юніорського гран-прі у Гданську пара виборола першу за 7 років нагороду для України у змаганнях спортивних пар на рівні юніорського гран-прі.

Згодом, Віолетта та Іван взяли участь у дорослому чемпіонаті Європи та посіли 9-те місце, показавши результат 143.72 бала.

Однак головним здобутком пари є бронза юніорського чемпіонату світу 2023. Тоді у Калгарі фігуристи оновили особисті рекорди в обох короткій та довільній програмі та принесли першу з 2000-го року медаль для українських спортивних пар на рівні світової першості.

Початок наступного чемпіонату світу серед юніорів заплановано на 26 лютого 2024 року.

Іван Хобта та Віолетта Сєрова (фото: instagram.com/sierova_violetta2402)

Артур Фельфнер

20-річний легкоатлет Артур Фельфнер тримає національний рекорд серед юніорів з метання списа. Він є чемпіоном світу та Європи серед юніорів.

У червні 2023-го українець приніс бронзову нагороду Україні на Європейських іграх у Кракові, а згодом у липні став чемпіоном Європи серед молоді у фінському Еспоо, встановивши національний рекорд України серед молоді - 83,04 м.

Спортсмен не надто успішно виступив на дорослому чемпіонаті світу в Будапешті, посівши 32 місце з результатом 73,94 м. Якби хлопець метнув спис на 82-83 метри, що неодноразово вдавалось йому протягом сезону, він не тільки б подолав кваліфікацію, але й міг би увійти до фіналу. Попри це, Артур зазначив, що намагатиметься покращити свій результат у наступному сезоні.

Артур Фельфнер (фото: instagram.com/arturfelfner)

Єлизавета Гребенщикова

18-річна шахістка Єлизавета Гребенщикова є чемпіонкою України з бліцу та рапіду, а також срібною призеркою чемпіонату Європи з класичних шахів серед юніорів. Наразі вона посідає 21 місце у світовому рейтингу U-21 та є найкращою українською шахісткою у списку.

У 2023-му спортсменка провела понад 60 офіційних партій та у серпні піднялась на 14 позицію світового рейтингу, показавши найкращий результат у кар’єрі. У грудні Єлизавета виступила на чемпіонаті світу до 18 років та посіла 3 місце, поступившись протягом турніру лише одного разу.

Єлизавета Гребенщикова (фото: facebook.com/Олександр Осипов)

Олексій Середа

18-річний Олексій Середа спробує принести Україні медаль Олімпіади 2024 у Парижі у стрибках у воду. Для спортсмена це буде другий олімпійський виступ: у Токіо він посів шосте місце у стрибках з 10-метрової вишки та таку ж позицію у синхронних стрибках.

У 2023-му році на Європейських іграх у Польщі Олексій став чемпіоном як в особистій програмі, так і в парному розряді з Кирилом Болюхом. Він також посів друге місце на етапі Кубка світу у китайському Сіані, де також встановив особистий рекорд з 10-метрової вишки.

Під час літніх змагань головна тренерка Олексія, Томара Токмачова, зазначала, що в її підопічного було пошкодження після Європейських ігор і він не встиг відновитись. Проте українські вболівальники сподіваються, що Олексій зможе підійти до Олімпіади у найкращих кондиціях та поборотись за нагороди.

Олексій Середа (фото: instagram.com/ukrdiving)

Ярослав Лавренюк

16-річний український скелетоніст Ярослав Лавренюк є одним з найбільших сподівань України на медаль юнацьких Олімпійських ігор 2024 у корейському Канвоні.

Протягом останніх двох років спортсмен змагався на турнірах серії OMEGA Youth Series Competition за ліцензію на ЮОІ 2024. Останні два етапи в Інсбруку та Пхьончхані українець закінчив на другій та третій позиціях відповідно.

Найкращим результатом Ярослава на дорослому рівні є 15 місце Кубка Європи, що пройшов у австрійському Блуденці у грудні 2023 року.

Ярослав Лавренюк (фото: instagram.com/skeleton_yaroslav)

Ольга Машанєнкова

17-річна Ольга Машанєнкова - інша українська атлетка, що проявила себе протягом останнього сезону. Спортсменка спеціалізується на бігу із бар'єрами.

У серпні 2023-го Ольга здобула медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики U-20. Українка стала срібною призеркою змагань з бігу на 400 метрів з бар’єрами. Ця нагорода стала першою для України у бігових дисциплінах на юніорському ЧЄ.

До цього Ольга двічі перемагала на Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі (ЄЮОФ) у 2022 та 2023 роках.

Після останньої перемоги спортсменка так прокоментувала підготовку до змагань: “Дуже важко було готуватися у період війни в нашій країні. Мій тато досі воює. Хоча зараз вже трішки легше, нам частіше вдається побачитися, потренуватися разом”.

Ольга Машанєнкова (фото: instagram.com/olympic_team_ukraine)