Костюк і ще дві українки синхронно завершили виступи в Океанії
Українські тенісистки Марта Костюк, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна зачохлили ракетки на турнірах в австралійському Брісбені та новозеландському Окленді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Brisbane International, 2-й раунд
Костюк – Касаткіна – 0:2 (3:6, 4:6)
Калініна – Бюрель – 0:2 (4:6, 1:6)
ASB Classic Auckland Open, 2-й раунд
Паррі – Цуренко – 2:1 (2:6, 6:4, 6:1)
Костюк у двох сетах поступилася росіянці Касаткіній. Нейтральна тенісистка з двома брейками швидко створила гандикап (4:1). Українка спробувала перехопити ініціативу – оформила очко на подачі опонентки та скоротила відставання до мінімуму. Та Касаткіна свого не віддала.
Друга партія розгорнулася за іншим сценарієм. Суперниці спершу зосередилися на власних подачах. У сьомому геймі Костюк оформила брейк, але росіянка відразу ж відповіла зворотним. А в десятому геймі українська тенісистка ззовні легко віддала свою подачу, а з нею і матч.
Друга ракетка України Калініна не впоралася з француженкою Бюрель. У першому сеті вони грали на рівних, обмінявшись брейками в дебюті. А під завісу партії Бюрель додала та зуміла ще раз набрати пункт на подачі суперниці. Далі ж не дала українці оформити зворотний брейк і повела за партіями.
А ось другий сет став повним фіаско Калініної. Зі старту вона програла 5 геймів поспіль, нав'язавши конкуренцію хіба що в одному з них. Брейк у шостому геймі став слабкою втіхою для українки. Зрештою, Бюрель завершила сет за 32 хвилини подачею "під нуль".
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