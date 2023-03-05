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Українка Костюк здобула перший титул у кар'єрі: у фіналі Остіна подолана росіянка

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Остін, Неділя 05 березня 2023 23:44
Українка Костюк здобула перший титул у кар'єрі: у фіналі Остіна подолана росіянка Фото: Марта Костюк виграла перший титул у кар'єрі (atxopen.com)
Автор: Антон Федорців

Тріумфом української тенісистки Марти Костюк завершився вирішальний матч тенісного турніру в американському Техасі проти Варвари Грачової з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

ATX Open Austin, фінал

Грачова – Костюк – 0:2 (3:6, 5:7)

Розпочали суперниці фінал унікально. Перші п'ять геймів незмінно завершувалися тим, що очко набирала та, хто була на прийомі. Зрештою, серію брейків перервала Костюк. Українка першою виграла гейм на власній подачі, а потім зі ще двома набраними на подачах нейтральної спортсменки пунктами закрила сет.

Трохи консвервативніше опонентки заграли в другій партії. Для початку кожна виграла по гейму на власних подачах. Далі Грачова вийшла переможницею зі серії брейків (2:1) та зосередилася на тому, щоб зберегти перевагу над українською тенісисткою. Та в десятому геймі Костюк відіграла сет-пойнт і зрівняла рахунок (5:5).

Тут молода українка взялася до справи з повною серйозністю. Спершу вона швидко гарантувала собі мінімум тай-брейк. А далі на подачі Грачової з першої спроби виграла матч-пойнт і завершила поєдинок за 92 хвилин.

Для Костюк цей титул став першим у дорослій кар'єрі. Раніше вона з чешкою Мартінцовою виграла фінал парного розряду на Slovenia Open-2022. Найвище досягнення української тенісистки на турнірах "Великого шолома" – 4-й раунд "Ролан Гарросу" в 2021 році.

До слова, українка Калініна піднялася в топ-30 рейтингу WTA вперше в кар'єрі.

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