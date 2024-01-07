ua en ru
Вс, 07 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Запомните эти имена! 10 молодых украинских спортсменов, которые "выстрелят" в 2024 году

Воскресенье 07 января 2024 18:00
UA EN RU
Запомните эти имена! 10 молодых украинских спортсменов, которые "выстрелят" в 2024 году У молодых украинских спортсменов есть все шансы покорить мир в 2024 году (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Андрей Никитенок

В 2024 году Украину на международной спортивной арене представят не только взрослые спортсмены, но молодежь. В частности, наших юношей и девушек можно будет увидеть на юношеских Олимпийских играх, юниорских и молодежных чемпионатах мира и Европы, а некоторых даже на Олимпиаде в Париже.

РБК-Украина составила список молодых спортсменов, которые могут заявить об Украине на весь мир в этом году на молодежном и взрослом уровне.

Александр Бондарев

Имя 14-летнего Александра Бондарева уже известно украинским ценителям картинга по итогам предыдущего сезона. В конце 2023-го чемпион Украины по картингу стал лучшим международным пилотом года по версии Vroom Karting Magazin.

Украинец профессионально занимается картингом с 2014 года. Он был пилотом Ricky Flynn Motorsport и Kart Republic, стал чемпионом Украины и победителем Кубка Центральной и Восточной Европы. В 2023 году пилот получил звание чемпиона Европы в категории OK Junior.

В апреле 2022 года Александр попал в тяжелую аварию на одном из этапов в Испании. Он перенес 10 операций на ноге и пять месяцев восстановления, но все равно вернулся на карту. В прошлом году спортсмен стал членом Академии пилотов Williams Racing. Это первый случай в истории, когда украинский пилот вошел в команду Формулы-1.

Запомните эти имена! 10 молодых украинских спортсменов, которые &quot;выстрелят&quot; в 2024 году

Александр Бондарев (фото: instagram.com/pilot.bondarev)

Матвей Пономаренко

Пока 17-летний Матвей Пономаренко является лучшим бомбардиром чемпионата Украины U-19. Парень выступает за юношескую команду киевского "Динамо". В сезоне 2023/2024 Матвей провел 16 матчей и отличился 16 забитыми мячами.

До начала 2023-го Матвей на правах аренды играл в юношеской команде луганской "Зари". Игрок провел 8 поединков и отличился хет-триком в ворота "Ингульца", чем снова привлек внимание Мирчи Луческу. Вскоре главный тренер "Динамо" пригласил юношу на зимние сборы с командой, где Матвей сыграл в двух спаррингах.

Затем игрок подписал новый контракт с киевлянами, а в ноябре прошлого года дебютировал за главную команду в матче против донецкого "Шахтера". В 2023-м украинец также сыграл 6 матчей за сборную Украины U-18 и стал ее вторым лучшим бомбардиром, отличившись тремя голами.

Запомните эти имена! 10 молодых украинских спортсменов, которые &quot;выстрелят&quot; в 2024 году

Матвей Пономаренко (фото: instagram.com/ponomarenko_matviy)

Марта Костюк

21-летняя Марта Костюк является третьей ракеткой Украины. Сейчас спортсменка находится на 41-й позиции рейтинга Women's Tennis Assosiassion.

В 2023 году Марта третий раз в карьере дошла до третьего круга Australian Open, а также вышла в полуфинал в паре с Еленой-Габриэлой Русе.

В марте спортсменка выиграла свой первый титул WTA, победив в финале турнира в Остине Варвару Грачеву Она не пожала руку российской сопернице и посвятила победу Украине и всем борющимся и умирающим на ее родине людям. Получение этого титула подняло ее до топ-40 рейтинга WTA.

2024 год Марта начала с поражения в 1/16 турнира в Брисбене, однако у спортсменки будет шанс реабилитироваться как на Открытом чемпионате Австралии, так и на последующих соревнованиях.

Запомните эти имена! 10 молодых украинских спортсменов, которые &quot;выстрелят&quot; в 2024 году

Марта Костюк (фото: instagram.com/martakostyuk)

Иван Хобта и Виолетта Серова

Украинские фигуристы Иван Хобта и Виолетта Серова выступают в парном спортивном фигурном катании. Сезон 2022/2023 стал дебютным для пара на международной ледяной арене.

На этапе юниорского гран-при в Гданьске пара завоевала первую за 7 лет награду для Украины в соревнованиях спортивных пар на уровне юниорского гран-при.

Впоследствии, Виолетта и Иван приняли участие во взрослом чемпионате Европы и заняли 9 место, показав результат 143.72 балла.

Однако главным достижением пары является бронза юниорского чемпионата мира 2023 года. Тогда в Калгари фигуристы обновили личные рекорды в обеих короткой и произвольной программе и принесли первую с 2000 года медаль для украинских спортивных пар на уровне мирового первенства.

Начало следующего чемпионата мира среди юниоров намечено на 26 февраля 2024 года.

Запомните эти имена! 10 молодых украинских спортсменов, которые &quot;выстрелят&quot; в 2024 году

Иван Хобта и Виолетта Серова (фото: instagram.com/sierova_violetta2402)

Артур Фельфнер

20-летний легкоатлет Артур Фельфнер держит национальный рекорд среди юниоров по метанию копья. Он является чемпионом мира и Европы среди юниоров.

В июне 2023-го украинец принес бронзовую награду Украине на Европейских играх в Кракове, а в июле стал чемпионом Европы среди молодежи в финском Эспоо, установив национальный рекорд Украины среди молодежи - 83,04 м.

Спортсмен не слишком успешно выступил на взрослом чемпионате мира в Будапеште, заняв 32 место с результатом 73,94 м. Если бы парень метнул копье на 82-83 метра, что неоднократно удавалось ему в течение сезона, он не только преодолел бы квалификацию, но и мог бы войти в финал. Несмотря на это, Артур отметил, что постарается улучшить свой результат в следующем сезоне.

Запомните эти имена! 10 молодых украинских спортсменов, которые &quot;выстрелят&quot; в 2024 году

Артур Фельфнер (фото: instagram.com/arturfelfner)

Елизавета Гребенщикова

18-летняя шахматистка Елизавета Гребенщикова является чемпионкой Украины по блицу и рапиду, а также серебряным призером чемпионата Европы по классическим шахматам среди юниоров. Она занимает 21 место в мировом рейтинге U-21 и является лучшей украинской шахматисткой в списке.

В 2023 году спортсменка провела более 60 официальных партий и в августе поднялась на 14 позицию мирового рейтинга, показав лучший результат в карьере. В декабре Елизавета выступила на чемпионате мира до 18 лет и заняла 3 место, уступив в течение турнира только однажды.

Запомните эти имена! 10 молодых украинских спортсменов, которые &quot;выстрелят&quot; в 2024 году

Елизавета Гребенщикова (фото: facebook.com/Александр Осипов)

Алексей Среда

18-летний Алексей Середа попытается принести Украине медаль Олимпиады 2024 года в Париже в прыжках в воду. Для спортсмена это будет второе олимпийское выступление: в Токио он занял шестое место в прыжках с 10-метровой вышки и такую же позицию в синхронных прыжках.

В 2023 году на Европейских играх в Польше Алексей стал чемпионом как в личной программе, так и в парном разряде с Кириллом Болюхом. Он также занял второе место на этапе Кубка мира в китайском Сиане, где установил личный рекорд с 10-метровой вышки.

Во время летних соревнований главная тренер Алексея Томара Токмачева отмечала, что у ее подопечного было повреждение после Европейских игр и он не успел восстановиться. Однако украинские болельщики надеются, что Алексей сможет подойти к Олимпиаде в лучших кондициях и побороться за награды.

Запомните эти имена! 10 молодых украинских спортсменов, которые &quot;выстрелят&quot; в 2024 году

Алексей Среда (фото: instagram.com/ukrdiving)

Ярослав Лавренюк

16-летний украинский скелетонист Ярослав Лавренюк является одной из самых больших надежд Украины на медаль юношеских Олимпийских игр 2024 года в корейском Канвоне.

В последние два года спортсмен соревновался на турнирах серии OMEGA Youth Series Competition за лицензию на ЮОИ 2024. Последние два этапа в Инсбруке и Пхенчхане украинец закончил на второй и третьей позициях соответственно.

Лучшим результатом Ярослава на взрослом уровне является 15-е место Кубка Европы в декабре 2023 года.

Запомните эти имена! 10 молодых украинских спортсменов, которые &quot;выстрелят&quot; в 2024 году

Ярослав Лавренюк (фото: instagram.com/skeleton_yaroslav)

Ольга Машаненкова

17-летняя Ольга Машаненкова - другая украинская атлетка, проявившая себя в течение последнего сезона. Спортсменка специализируется на беге с барьерами.

В августе 2023-го Ольга завоевала медаль чемпионата Европы по легкой атлетике U-20. Украинка стала серебряным призером соревнований по бегу на 400 метров с барьерами. Эта награда стала первой для Украины в беговых дисциплинах на юниорском ЧЕ.

До этого Ольга дважды побеждала на Европейском юношеском Олимпийском фестивале (ЕЮОФ) в 2022 и 2023 годах.

После последней победы спортсменка прокомментировала подготовку к соревнованиям: "Очень трудно было готовиться в период войны в нашей стране. Мой папа до сих пор воюет. Хотя сейчас уже немного легче, нам чаще удается увидеться, потренироваться вместе”.

Запомните эти имена! 10 молодых украинских спортсменов, которые &quot;выстрелят&quot; в 2024 году

Ольга Машаненкова (фото: instagram.com/olympic_team_ukraine)

Ранее мы писали о 10 спортсменах, которые точно прославят Украину в 2024 году.

Более смелых спортивных прогнозов на этот год читайте в материале РБК-Украина.

Читайте также о том, какие украинские звезды станут родителями в Год Зеленого Деревянного Дракона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1 Марта Костюк спортсмени Футбол Теннис Легкая атлетика
NEWS
Под Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост, - мэрия
Под Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост, - мэрия
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта