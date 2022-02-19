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Западу необходима солидарность для деэскалации вокруг Украины, - Джонсон

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Лондон, Суббота 19 февраля 2022 06:28
Западу необходима солидарность для деэскалации вокруг Украины, - Джонсон Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон призовет западные страны к солидарности для деэскалации вокруг Украины. Еще есть возможность избежать "ненужного кровопролития".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Британии.

С заявлением Джонсон выступит на Мюнхенской конференции.

"Еще есть возможность избежать ненужного кровопролития, но это потребует того, чтобы Запад продемонстрировал всеобъемлющую солидарность. Союзникам нужно единогласно заявить президенту России Владимиру Путину, о том, что он заплатит высокую цену за любое дальнейшее вторжение России в Украину. Дипломатия все еще может возобладать", - отметил Джонсон.

В канцелярии британского премьера обратили внимание на то, что год назад на конференции в Мюнхене политик предупредил, что действия таких стран, как Россия, должны быть встречены "непоколебимой глыбой трансатлантической солидарности".

"Это послание, с которым я еду сегодня в Мюнхен на фоне того, как мы удваиваем наши усилия по предотвращению грубого просчета, который может опустошить Украину, Россию и всю остальную Европу", - добавил Джонсон.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал обстрел детсада в Станице Луганской операцией под чужим флагом. Он добавил, что таким образом Россия стремится дискредитировать Украину и получить ложный предлог для вторжения.

Напомним, что в Мюнхене проходит конференция по безопасности.

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