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Заходу необхідна солідарність для деескалації навколо України, - Джонсон

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Лондон, Субота 19 лютого 2022 06:28
Заходу необхідна солідарність для деескалації навколо України, - Джонсон Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон закличе західні країни до солідарності для деескалації навколо України. Ще є можливість уникнути "непотрібного кровопролиття".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра Британії.

Із заявою Джонсон виступить на Мюнхенській конференції.

"Ще є можливість уникнути непотрібного кровопролиття, але це вимагатиме того, щоб Захід продемонстрував всеосяжну солідарність. Союзникам потрібно одноголосно заявити президенту Росії Володимиру Путіну, про те, що він заплатить високу ціну за будь-яке подальше вторгнення Росії в Україну. Дипломатія все ще може взяти гору", - зазначив Джонсон.

У канцелярії британського прем'єра звернули увагу на те, що рік тому на конференції в Мюнхені політик попередив, що дії таких країн, як Росія, мають бути зустрінуті "непохитною брилою трансатлантичної солідарності".

"Це послання, з яким я їду сьогодні в Мюнхен на тлі того, як ми подвоюємо наші зусилля щодо запобігання грубого прорахунку, який може спустошити Україну, Росію і всю іншу Європу", - додав Джонсон.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав обстріл дитсадка в Станиці Луганській операцією під чужим прапором. Він додав, що таким чином Росія прагне дискредитувати Україну і отримати помилковий привід для вторгнення.

Нагадаємо, що в Мюнхені проходить конференція з безпеки.

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