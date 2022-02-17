ru ua
Чт, 17 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Джонсон об обстреле детсада на Донбассе: операция под чужим флагом

Новина українською →
Лондон, Четверг 17 февраля 2022 19:15
Джонсон об обстреле детсада на Донбассе: операция под чужим флагом Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал обстрел детсада в Станице Луганская операцией под чужим флагом. Он добавил, что таким образом Россия стремится дискредитировать Украину и получить ложный предлог для вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Сегодня был обстрелян детский сад (в Станице Луганская - ред.). Мы знаем - это была операция под чужим флагом, направленная на дискредитацию украинцев и призванная создать предлог, ложную провокацию для вторжения России", - цитирует агентство заявление Джонсона.

Глава британского правительства добавил, что усиление деэскалации вокруг Украины может произойти в ближайшие несколько дней. Он заявил о готовности Великобритании ввести жесткие санкции против России в случае ее дальнейшего вторжения на украинскую территорию.

"У путинского режима еще есть время отступить. Еще есть время избежать катастрофы для России, Украины и всего мира", - подчеркнул Джонсон, добавив, что на Мюнхенской конференции по безопасности планирует обсудить объединение Запада.

Напомним, с начала суток на Донбассе произошло более 40 обстрелов - снаряды прилетают с временно оккупированных Россией территорий.

Отметим, из-за обстрелов на Донбассе Украина запросила внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы и консультаций рабочей подгруппы по вопросам безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Великобритания Борис Джонсон
NEWS
Обстрел детсада, лицея и железной дороги. На Донбассе обострение: что происходит
Обстрел детсада, лицея и железной дороги. На Донбассе обострение: что происходит
DAILY
Владимир Зеленский: Проходя путь к НАТО, Украина должна получить систему гарантий
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Владимир Зеленский: Проходя путь к НАТО, Украина должна получить систему гарантий