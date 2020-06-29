В западных областях Украины наводнение подтопило 70 населенных пунктов

Сегодня в западной Украине в результате наводнения остаются подтопленными 70 населенных пунктов. К ликвидации последствий непогоды привлечено 774 человека и 291 единицу техники.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, 70 подтопленных населенных пунктов остаются в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях, однако это число от начала паводков составляло 349. Сейчас в этих регионах остаются подтоплены 550 домов, 831 подвал, 1 898 приусадебных участков.

Кроме того, наводнение разрушило 150,5 км автодорог, 83 мосты и повредило 582 км автодорог и 220 мостов.

Спасатели с начала работ уже эвакуировали 2 523 человека и откачали 183 244 м куб воды. Также для населения было доставлено 8 628 кг продуктов питания и 25 315 л питьевой воды. Сейчас работы по ликвидации последствий дождевого паводка продолжаются.

Напомним, сегодня на территории Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Добавим, в результате непогоды без света остались 103 населенных пункта в 4 областях.

Также ранее сообщалось, что в Закарпатской области за два часа выпала 20-дневная норма дождей.