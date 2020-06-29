В Украине на сегодня объявлено штормовое предупреждение

Фото: дождь в Киеве (РБК-Украина)

Порывы ветра достигнут 15-20 м/с

Сегодня на территории Украины ожидается ухудшение погодных условий. Во многих областях следует ожидать грозы, град и шквалы.

Об этом сообщают в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Да, местами ожидается сильный ветер. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

"По информации Укргидрометцентра 29 июня на Левобережье, днем и в западных областях грозы, при грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Отметим, на этой неделе сильные ливни вызвали разрушительные наводнения в западных областях Украины. Разрушены сотни километров дорог, десятки мостов и повреждена важная инфраструктура.

РБК-Украина писало, что более 250 населенных пунктов в западных областях пострадали от стихийного бедствия.

Напомним, в Закарпатской области за два часа выпала 20-дневная норма дождей.

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Автор: Инна Собора