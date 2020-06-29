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В Закарпатской области за два часа выпала 20-дневная норма дождей

Новости » Общество     29.06.2020 - 00:21
В Закарпатской области за два часа выпала 20-дневная норма дождей
Фото: непогода в Закарпатской области facebook.com/odazakarpattya)

Произошло резкое поднятие уровней воды

В Межгорском районе Закарпатской области 28 июня прошли сильные ливни с грозами. За два часа выпала 20-дневная норма дождей.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.

С 15:30 до 17:30 в регионе зафиксировано очень активную грозовую деятельность, с градом, порывами ветра и ливневыми осадками.

"За два часа выпала 20-дневная норма дождей. 119 мм за 2 часа. Произошло резкое поднятие уровней воды и оползни", - говорится в сообщении.

На территории Торунского сельсовета поток воды снес часть дороги и несколько мостиков. В селе Лопушное подтоплено одну новостройку и два жилых дома.

На месте работают спасатели , полиция, работники дорожной службы.

Фото: последствия непогоды в Закарпатской области facebook.com/odazakarpattya)

Напомним, из-за паводков на западе Украины пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 26 июня известно о трех погибших от разрушительных паводков в западных областях Украины.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины дождиГидрометцентр
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