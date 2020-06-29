Из-за непогоды обесточены более сотни населенных пунктов в 4 областях

Фото: люди под зонтиками (УНИАН)

В Сумской области без света остались 60 населенных пунктов

В результате непогоды без света остались 103 населенных пункта в 4 областях. Больше всего пострадала Сумская область.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что обесточивание произошло вследствие осложнения погодных условий, а именно сильных дождей и порывов ветра.

"По Состоянию на 7 ч. 29 июня из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 103 населенных пункта в 4 областях, а именно: Сумской - 60, Киевской - 21, Черниговской - 20 и Ивано-Франковской - 2", - сообщили в ГСЧС.

Чтобы оперативно восстановить электроснабжение в указанных населенных пунктах привлечены бригады облэнерго.

Напомним, сегодня в Украине ожидается ухудшение погодных условий, синоптики прогнозируют грозы с градом и шквалами.

Также сообщалось о прогнозе погоды на следующую неделю: в западные области вернутся ливни, а на юге ожидается жара до +35 градусов.

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Автор: Роман Калиниченко