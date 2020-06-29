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У західних областях України повінь підтопила 70 населених пунктів

Новини » Надзвичайні події     29.06.2020 - 11:11
У західних областях України повінь підтопила 70 населених пунктів
Фото: наслідки паводків (dsns.gov.ua)

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків дощового паводка

Сьогодні у західній Україні внаслідок повені залишаються підтопленими 70 населених пунктів. До ліквідації наслідків негоди залучено 774 особи та 291 одиниця техніки.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, 70 підтоплених населених пунктів залишаються у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях, однак ця кількість від початку паводків становила 349. Наразі в цих регіонах залишаються підтопленими 550 будинків, 831 підвал, 1 898 присадибних ділянок.

Крім того, повінь зруйнувала 150,5 км автодоріг, 83 мости та пошкодила 582 км автодоріг і 220 мостів.

Рятувальники з початку робіт вже евакуювали 2 523 особи та відкачали 183 244 м куб води. Також для населення було доставлено 8628 кг продуктів харчування та 25 315 л питної води. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків дощового паводка.

Нагадаємо, сьогодні на території України очікуються погіршення погодних умов.

Додамо, внаслідок негоди без світла залишилися 103 населених пункти у 4 областях.

Також раніше повідомлялось, що у Закарпатській області за дві години випала 20-денна норма дощів.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України паводокповінь
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