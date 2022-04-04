UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Западные элиты все еще в опасных иллюзиях": ОП на игнорирование Меркель приглашения в Бучу

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал игнорирование экс-канцлером Германии Ангелой Меркель приглашения в Бучу, где Россия совершала зверства. Он заявил, что западные элиты все еще остаются в опасных иллюзиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Подоляка в Twitter.

"Реакция госпожи Меркель на предложение посмотреть на зверства россиян в Буче указывает на то, что западные элиты все еще остаются в опасных иллюзиях. Возможное решение - отправить на аккаунты европолитиков фотодокументы о "Бучанскоой резне" и соответствующие выводы судмедэкспертов", - написал он.

Напомним, президент украины Владимир Зеленский обратился к бывшим канцлера Германии и президента Франции Ангелы Меркель и Саркози. Пригласил их лично посетить Бучу, чтобы увидеть замученных украинцев и последствия политических уступок России.

Об этом сама Меркель не отреагировала на приглашение президента Украины посетить Бучу, чтобы лично увидеть преступления российских оккупантов. И заявила, что все еще считает правильным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БучаАнгела МеркельИрина ПодолякВойна России против Украины