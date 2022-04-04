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"Західні еліти все ще в небезпечних ілюзіях": ОП на ігнорування Меркель запрошення до Бучі

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ігнорування екс-канцлером Німеччини Ангелою Меркель запрошення до Бучі, де Росія вчиняла звірства. Він заявив, що західні еліти все ще залишаються в небезпечних ілюзіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Подоляка в Twitter.

"Реакція пані Меркель на пропозицію подивитися на звірства росіян у Бучі вказує на те, що західні еліти все ще залишаються в небезпечних ілюзіях. Можливе рішення - відправити на акаунти європолітиків фотодокументи про "Бучанську різанину" та відповідні висновки судмедекспертів", - написав він.

Нагадаємо, президент Україна Володимир Зеленський звернувся до колишніх канцлера Німеччини й президента Франції Ангели Меркель й Ніколи Саркозі. Запросив їх особисто відвідати Бучу, аби побачити закатованих українців й наслідки політичних поступок Росії.

Про цьому сама Меркель не відреагувала на запрошення президента України відвідати Бучу, щоб особисто побачити злочини російських окупантів. Та заявила, що все ще вважає правильним рішення не приймати Україну в НАТО у 2008 році.

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