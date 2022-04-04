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Меркель продолжает считать правильным решение не принимать Украину в НАТО

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Берлин, Понедельник 04 апреля 2022 13:33
Меркель продолжает считать правильным решение не принимать Украину в НАТО Фото: бывший канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель продолжает считать, что решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году было правильным. При этом политик поддержала международные усилия по прекращению войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

"Канцлер доктор Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте", - сказала пресс-секретарь Меркель в ответ на запрос агентства.

В то же время экс-канцлер поддержала усилия международного сообщества по прекращению войны России против Украины. По словам ее представителя, зверства российских оккупантов в Буче и других украинских городах становятся все заметнее и все усилия правительства Германии и остальных стран должны быть на стороне Киева.

При этом Меркель не отреагировала на приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Бучу, чтобы лично увидеть преступления российских оккупантов.

Напомним, вчера, 3 апреля, Зеленский пригласил Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу, чтобы "увидеть последствия политики уступок России".

Отметим, из освобожденных районов Киевской области вывезли тела 410 гражданских.

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