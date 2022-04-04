Меркель продолжает считать правильным решение не принимать Украину в НАТО

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель продолжает считать, что решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году было правильным. При этом политик поддержала международные усилия по прекращению войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA .

"Канцлер доктор Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте", - сказала пресс-секретарь Меркель в ответ на запрос агентства.

В то же время экс-канцлер поддержала усилия международного сообщества по прекращению войны России против Украины. По словам ее представителя, зверства российских оккупантов в Буче и других украинских городах становятся все заметнее и все усилия правительства Германии и остальных стран должны быть на стороне Киева.

При этом Меркель не отреагировала на приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Бучу, чтобы лично увидеть преступления российских оккупантов.