Зеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу: увидеть последствия политики уступок РФ
Президент украины Владимир Зеленский обратился к бывшим канцлеру Германии и президенту Франции Ангелы Меркель и Саркози. Пригласил их лично посетить Бучу, чтобы увидеть замученных украинцев и последствия политических уступок России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.
По словам Зеленского, военные преступления российских захватчиков на территории Украины являются следствием политических уступок Кремлю в течение последних 14 лет.
"Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидеть воочию замученных украинцев и украинок", - заявил президент.
Как отметил президент, Украина не обвиняет Запад в том, что происходит во время войны сегодня, однако имеет полное право говорить о нерешительности других стран.
"Хочу, чтобы меня поняли правильно. Мы не обвиняем Запад. Мы не обвиняем никого, кроме конкретных российских военных, которые совершили это против наших людей. Кроме еще тех, кто отдавал им приказы. Но мы имеем право говорить о нерешительности", - отметил Зеленский.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что из освобожденных от российских захватчиков районов Киевской области вывезли тела 410 гражданских.
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