На западных границах Украины застряли сотни фур

Более 400 фур застряли в очередях
На западных границах Украины со странами Европейского союза застряли сотни фур. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Новой таможни.
Сообщается, что по состоянию на первую половину дня 6 апреля было зафиксировано следующее количество грузовиков на автомобильных пунктах пропуска:
с Польшей ("Краковец"):
со Словакией ("Ужгород"):
с Венгрией ("Тиса"):
с Румынией ("Дьяково"):
Отметим, с 7 апреля Украина закрывает еще больше пунктов пропуска на государственной границе. В частности, работать продолжат только 19 автомобильных КПП, остальные будут закрыты на время карантина в стране.
Напомним, ранее сообщалось, что после закрытия границ Украины международные грузоперевозки не прекратятся.
"Установленные ограничения не касаются международных грузоперевозок. Международные грузовые перевозки не прекращаются", - заявляли в СНБО.