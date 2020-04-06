Кабмин обновил список закрытых КПП на границе, открытыми останутся 19

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Украина с 7 апреля резко сокращает количество работающих КПП

Кабине министров из-за карантина в Украине закрыл еще несколько десятков пунктов пропуска на государственной границе, решение вступает в силу с 7 апреля. Соответствующие документы опубликованы на правительственном портале.

В частности, в обновленном постановлении в перечень закрытых добавили еще несколько десятков пунктов пропуска. Решение правительства вступает в силу с 7 апреля.

С учетом изменений с 00:00 7 апреля 2020 временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение. С завтрашнего дня остается только 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом. При этом граница закрыта для пешего пересечения.

Фото: перечень закрытых пунктов пропусков

Фото: действующие автомобильные КПП

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что на время карантина работать будет всего 21 пункт пропуска.

Отметим, с 6 апреля в стране ужесточен режим карантина. С сегодняшнего дня в общественных местах нельзя находиться без защитной маски, а при себе нужно иметь документы.