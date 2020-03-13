ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Международные грузоперевозки не прекратятся после закрытия границ, - СНБО

Новости » Политика     13.03.2020 - 17:54
Международные грузоперевозки не прекратятся после закрытия границ, - СНБО
Иллюстративное фото (eubam.org)

Закрытие границ не касается грузовых перевозок

После закрытия границ Украины для иностранцев международные грузоперевозки не прекратятся. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале по итогам решения Совета национальной безопасности и обороны.

Сообщается, что по решению СНБО через два дня Украина закроет границу для иностранных граждан на две недели. При этом украинцы смогут вернуться в страну.

"Установленные ограничения не касаются международных грузоперевозок. Международные грузовые перевозки не прекращаются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина закроет границу для иностранцев в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Сегодня стало известно о первой смерти в Украине из-за коронавируса. В частности, умерла 71-летняя жительница Радомышля Житомирской области, которая слишком поздно была госпитализирована с двусторонней пневмонией. Кроме того, в правительстве рассматривают возможность закрытие Радомышля на карантин. Всего по состоянию на утро 13 марта в стране было подтверждено три случая заражения.

Украинские больницы получат 10 млн масок и около 100 тыс. экспресс-тестов Канада остановила работу парламента из-за коронавируса
Новости Украины СНБОграницаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь