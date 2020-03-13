Международные грузоперевозки не прекратятся после закрытия границ, - СНБО

Иллюстративное фото (eubam.org)

Закрытие границ не касается грузовых перевозок

После закрытия границ Украины для иностранцев международные грузоперевозки не прекратятся. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале по итогам решения Совета национальной безопасности и обороны.

Сообщается, что по решению СНБО через два дня Украина закроет границу для иностранных граждан на две недели. При этом украинцы смогут вернуться в страну.

"Установленные ограничения не касаются международных грузоперевозок. Международные грузовые перевозки не прекращаются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина закроет границу для иностранцев в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Сегодня стало известно о первой смерти в Украине из-за коронавируса. В частности, умерла 71-летняя жительница Радомышля Житомирской области, которая слишком поздно была госпитализирована с двусторонней пневмонией. Кроме того, в правительстве рассматривают возможность закрытие Радомышля на карантин. Всего по состоянию на утро 13 марта в стране было подтверждено три случая заражения.