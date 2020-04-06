На західних кордонах України застрягли сотні фур

На західних кордонах України з країнами Європейського союзу застрягли сотні фур. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Нової митниці.

Повідомляється, що станом на першу половину дня 6 квітня було зафіксовано наступне кількість вантажівок на автомобільних пунктах пропуску:

з Польщею ("Краковець"):

на в'їзд до України - 100

на виїзд - 100

зі Словаччиною ("Ужгород"):

на в'їзд до України - 0

на виїзд - 10

з Угорщиною ("Тиса"):

на в'їзд до України - 0

на виїзд - 170

з Румунією ("Дякове"):

на в'їзд до України - 0

на виїзд - 37

Зазначимо, з 7 квітня Україна закриває ще більше пунктів пропуску на державному кордоні. Зокрема, продовжать працювати тільки 19 автомобільних КПП, інші будуть закриті на час карантину в країні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після закриття кордонів України міжнародні вантажоперевезення не припиняться.

"Встановлені обмеження не стосуються міжнародних вантажоперевезень. Міжнародні вантажні перевезення не припиняються", - заявляли в РНБО.