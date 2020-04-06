На західних кордонах України застрягли сотні фур

Понад 400 фур застрягли в чергах
На західних кордонах України з країнами Європейського союзу застрягли сотні фур. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Нової митниці.
Повідомляється, що станом на першу половину дня 6 квітня було зафіксовано наступне кількість вантажівок на автомобільних пунктах пропуску:
з Польщею ("Краковець"):
зі Словаччиною ("Ужгород"):
з Угорщиною ("Тиса"):
з Румунією ("Дякове"):
Зазначимо, з 7 квітня Україна закриває ще більше пунктів пропуску на державному кордоні. Зокрема, продовжать працювати тільки 19 автомобільних КПП, інші будуть закриті на час карантину в країні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після закриття кордонів України міжнародні вантажоперевезення не припиняться.
"Встановлені обмеження не стосуються міжнародних вантажоперевезень. Міжнародні вантажні перевезення не припиняються", - заявляли в РНБО.