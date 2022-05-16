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На западе Украине предупредили о заморозках ночью

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Понедельник 16 мая 2022 15:38
На западе Украине предупредили о заморозках ночью Фото: в Западной Украине предупредили о заморозках ночью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В западных регионах Украины, кроме Закарпатья, ожидается ухудшение погодных условий. Возможны заморозки ночью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

"Ночью 18 и 19 мая в западных (кроме Закарпатья), Житомирской, Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-3 градусов", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, где в Украине в ближайшие дни испортится погода. Ожидается, что штормовой ветер принесет с собой дожди и похолодание.

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