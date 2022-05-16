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На заході України попередили про заморозки вночі

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Понеділок 16 травня 2022 15:38
На заході України попередили про заморозки вночі Фото: в Західній України попередили про заморозки вночі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В західних регіонах України, окрім Закарпаття, очікується погіршення погодних умов. Можливі заморозки вночі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

"Вночі 18 та 19 травня у західних (крім Закарпаття), Житомирській, Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, де в Україні найближчими днями зіпсується погода. Очікується, що штормовий вітер принесе з собою дощі й похолодання.

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