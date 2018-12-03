На западной границе сократились очереди, - Госпогранслужба

Фото: пункт пропуска на западной границе (dpsu.gov.ua)

Поток транспорта снизился на 15% после вступления в силу новых законов о "евробляхах"

По состоянию на 3 декабря в пунктах пропуска на западной границе Украины сократились очереди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что все пункты пропуска на западной границе работают в штатном режиме, в отличие от прошлой недели, когда владельцы "евроблях" ограничивали подъездные пути. Кроме того, в последние дни фиксируется отсутствие очередей перед пунктами пропуска и снижение транспортного потока.

Также пограничники отметили, что после вступления в силу новых законах о "евробляхах" пассажиропоток снизился на 5%, поток транспорта - на 15%.

"В первую очередь это связано со снижением количества граждан, которые ранее на автомобилях с иностранной регистрацией каждые пять дней выезжали за границу", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров утвердил временный порядок растаможки "евроблях".

Отметим, ранее стало известно, что первое авто на иностранной регистрации по новому закону растаможили почти за 2 тыс. долларов.